2020-03-25T11:32:12+03:00
Общество

В Саратовской области начнут штрафовать за продажу энергетиков детям

Сумма штрафа достигает 30 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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В областной думе приняли закон о штрафах за энергетикиВ областной думе приняли закон о штрафах за энергетикиФото: Дарья Вострикова
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В Саратовской области вводятся штрафы за продажу энергетиков детям.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 25 марта, такой вопрос был рассмотрен на заседании областной думы.

С докладом о новом законопроекте выступил депутат Наиль Ханбеков. Он рассказал, что в случае принятия будет запрещена розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Это распространяется на образовательные и медицинские учреждения, организации отдыха и спорта, проведения массовый и культурных мероприятий.

Штраф составит 3-5 тыс. рублей для граждан, 5-10 тыс. рублей — для должностных лиц и 10-30 тыс. рублей — для юридических лиц.

Закон был принят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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