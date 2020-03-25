В Саратовской области начнут штрафовать за продажу энергетиков детям
В Саратовской области вводятся штрафы за продажу энергетиков детям.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 25 марта, такой вопрос был рассмотрен на заседании областной думы.
С докладом о новом законопроекте выступил депутат Наиль Ханбеков. Он рассказал, что в случае принятия будет запрещена розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Это распространяется на образовательные и медицинские учреждения, организации отдыха и спорта, проведения массовый и культурных мероприятий.
Штраф составит 3-5 тыс. рублей для граждан, 5-10 тыс. рублей — для должностных лиц и 10-30 тыс. рублей — для юридических лиц.
Закон был принят.
ИСТОЧНИК KP.RU