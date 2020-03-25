Саратовец с карты студентки без спроса купил спиртное на 7 тыс. рублей

25 Март 2020 2020-03-25T11:28:42+03:00

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В Кировском районе Саратова полиция раскрыла кражу с чужой банковской карты.

- Вчера вечером, 24 марта, в отдел обратилась 20-летняя студентка. Она рассказала, что в 11 вечера в своей квартире на улице Университетская обнаружила утрату банковской карты. Через 50 минут ей начали приходить сообщения о списаниях на общую сумму более 7,6 тыс. рублей. После этого девушка заблокировала карту, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело о краже и задержала 44-летнего безработного. Ранее не судимый мужчина признался, что потратил деньги на спиртное. Ему выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU