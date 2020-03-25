Саратовского бизнесмена будут судить за сокрытие 13 млн рублей по налогам
В Саратове 48-летнего мужчину заподозрили в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что в январе 2012 года гражданин приобрел нежилое помещение за 9 млн рублей. После этого он начал сдавать его в аренду, а в декабре 2017 года продал за 50 млн рублей.
Налоговая проверка от 2019 года установила, что мужчина занимался бизнесом, не регистрируя свою деятельность. В общей сложности он скрыл от государства НДС на сумму более 7,6 млн рублей с суммы дохода от продажи помещения, а также от сдачи его в аренду на сумму более 5,5 млн рублей. Итого — свыше 13,1 млн рублей в общей сложности, что является особо крупным размером.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU