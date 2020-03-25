2020-03-25T11:13:10+03:00
Общество

В Балаковском районе стартовал конкурс Николая Панкова среди городских и сельских библиотек

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с работниками библиотек Балаковского района, которые примут участие в его конкурсе «Слава, достойная памяти».

Встреча состоялась в модельной библиотеке на базе Центральной детской библиотеки Балаково. Преобразование учреждения прошло в рамках национального проекта «Культура». Теперь читатели могут пользоваться новыми компьютерами с высокоскоростным интернетом и участвовать в мастер-классах в студии творчества.

- Такие библиотеки нового типа создаются по всей стране по инициативе президента Владимира Путина. Наш конкурс направлен на то, чтобы читатели получали знания не только из книг, но и благодаря тем интересным проектам, в которые вы их вовлекаете. Знаю, сколько в районе талантливых библиотечных работников, многие из вас участвовали и побеждали в конкурсе, который мы проводили несколько лет назад. В этом году у нас особенно важная тема для совместного проекта. Исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, эта знаменательная дата заставляет нас задуматься над тем, как сохранить для будущих поколений правду о подвиге наших земляков. Мы сможем много для этого сделать, ведь библиотека — это место, где бывает большинство жителей города или села, — обратился к участникам конкурса Николай Панков.

Как отметила директор Балаковской городской центральной библиотеки Татьяна Черенева, участники стараются сделать свои проекты интересными и информативными.

- У нас уже готова экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне и нашим героям-землякам. Будут еще экскурсии, различные мероприятия и исследовательская работа наших читателей. Ребята подготовят альбомы с фотографиями и воспоминаниями о своих родных — фронтовиках и тружениках тыла. Хотим вовлечь в конкурс как можно больше библиотек, в том числе сельских. Чем выше конкуренция, тем интересней, — считает Татьяна Черенева.

Некоторые проекты участников помогут выявить памятники защитникам Отечества в районе. Николай Панков напомнил о том, что сейчас Государственная дума рассматривает президентский законопроект об уголовном наказании за вандализм.

- Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил важнейшую поправку — у таких преступлений не должно быть срока давности. Но не все памятники подпадают под действие федерального закона, поэтому, может быть, нужно принять аналогичный региональный закон. Думаю, вы сможете привлечь внимание к этой проблеме, рассказав о пострадавших мемориалах, — сказал депутат.

В конкурсе примут участие не только городские, но и сельские библиотеки. До конца апреля участники подготовят работы, а итоги будут подведены осенью. Победители получат ценные подарки, лучшие поедут в Волгоград, где смогут не только хорошо узнать историю города-героя, но и обменяться опытом с коллегами — работниками библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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