Саратовцы могут подать заявление в МФЦ для голосования по поправкам в Конституцию по месту нахождения

25 Март 2020 2020-03-25T10:17:21+03:00

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Сегодня, 25 марта, все центры «Мои Документы» области начали принимать заявления о включении в списки участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, которое вчера в рамках заседания избирательной комиссии Саратовской области, подписали председатель областной избирательной комиссии Ирина Романова и директор ГАУСО «МФЦ» Михаил Бранов.

- Процедура приема заявлений и взаимодействия с избирательными комиссиями отработана в рамках проведения избирательных кампаний в последние годы. Заявления будут приниматься в центрах в период с 25 марта по 16 апреля включительно. При себе необходимо иметь паспорт. Голосование по поправкам в Конституцию важное событие в жизни нашего государства, и мы даем возможность всем гражданам принять в нем участие, несмотря на место своего нахождения в день голосования, — отметил Михаил Бранов.

Напоминаем, что в связи с реализацией комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, центры «Мои Документы» области с 25 марта осуществляют прием заявителей исключительно по предварительной записи.

ИСТОЧНИК KP.RU