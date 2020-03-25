В период коронавируса проходит акция взаимопомощи «#МыВместе»

25 Март 2020 2020-03-25T09:52:56+03:00

На сайте можно узнать, как помочь другим

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В период эпидемии коронавируса по всей России началась акция «#МыВместе».

На сайте мывместе2020.рф можно узнать, как помочь другим. Есть различные тематические блоки:

- Лента добрых дел — раздел расскажет, какие инициативы реализуются организациями и частными лицами для оказания помощи.

- Стать волонтером — раздел для тех, кто хочет присоединиться к добровольческому движению.

- Хочу помочь — организации и частные лица могут узнать, какую конкретную помощь нужно оказать.

- Возможности — раздел содержит перечень онлайн-ресурсов с полезной информацией из области культуры и образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU