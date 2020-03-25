2020-03-25T10:48:12+03:00
Общество

На жилье для 93 медработников Саратовской области потратят 50 млн рублей

Речь идет о медиках, работающих в сельской местности
Дарья Вострикова
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На заседании саратовской областной думы принимают изменения в бюджетНа заседании саратовской областной думы принимают изменения в бюджетФото: Дарья Вострикова
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На заседании Саратовской областной думы 25 марта первый замминистра финансов Саратовской области Ирина Бегинина рассказала об изменениях в областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.

Доход областного бюджета составляет 109 050,2 млн рублей, расходы — 112 676,5 млн рублей, дефицит — 3 626,3 млн рублей с источниками его покрытия за счет привлечения кредитов 2 980,3 млн рублей и использования остатков средств на едином счете области, образовавшихся на 1 января 2020 в размере 646 млн рублей.

Депутат Николай Бондаренко (КПРФ) снова возмутился созданием ситуационного центра за 57 млн рублей и спросил, почему деньги нельзя на что-то другое потратить.

Ему снова ответили, что это предусмотрено указом президента, необходимость в аккумулировании информации о происходящих в регионе ЧП.

Депутат Николай Семенец спросил об обеспечении жильем медработников, на что потратят 50 млн рублей, на сколько людей рассчитана эта сумма?

- 93 работника, 75 из которых уже стоят на учете. Это будет как раз в сельской местности, — уточнила Бегинина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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