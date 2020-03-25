Полицейского в Саратове заподозрили в нападении на задержанного

25 Март 2020 2020-03-25T09:38:08+03:00

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в превышении полномочий и применении насилия.

Следствие считает, что днем 28 января сотрудник дежурной части отдела №7 напал на задержанного. Якобы в отделении полиции он схватил 34-летнего мужчину за одежду на уровне груди и ударил головой о дверной косяк.

Дело было возбуждено по материалам, поступившим из отдела собственной безопасности.

Расследование продолжается.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU