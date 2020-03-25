Полицейского в Саратове заподозрили в нападении на задержанного
В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении полицейского.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его подозревают в превышении полномочий и применении насилия.
Следствие считает, что днем 28 января сотрудник дежурной части отдела №7 напал на задержанного. Якобы в отделении полиции он схватил 34-летнего мужчину за одежду на уровне груди и ударил головой о дверной косяк.
Дело было возбуждено по материалам, поступившим из отдела собственной безопасности.
Расследование продолжается.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU