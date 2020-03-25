Панков: Володин помог решить наболевшую дорожную проблему в Балаковском районе

25 Март 2020 2020-03-25T09:55:13+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем канале «Пара слов» опубликовал пост о ситуации с передачей дорог Саратовской области на федеральный уровень.

- Инициатива Володина о передаче областных дорог на федеральный уровень помогает повысить качество дорожной сети. И, в первую очередь, обеспечить безопасность наших граждан. В этом году продолжится ремонт трассы Саратов — Озинки, переданы также дороги Саратов — Ртищево и Урбах — Алгай, Саратов — Балашов. Дорога проходящая через Ивантеевку, Пугачев, Балаково, Энгельс, Ровное.

Спикер продолжает и дальше решать вопросы развития дорожной инфраструктуры. Говорю сейчас о наболевшей проблеме в моем округе, с которой, по просьбе жителей, обращался к Володину.

От федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград через Балаково к атомной электростанции проходит дорога общего пользования. По ней с одного берега Волги на другой идет большой поток большегрузного транспорта, на Саратов или Самару. А значит, огромная нагрузка на дорожное полотно, ямы, трещины. И 15 млн рублей — очень серьезные расходы на ремонт и содержание. А они останутся в муниципальном бюджете.

Часть этого пути пролегает по улицам Балакова: шоссе Академика Королева, улице Вокзальной, Саратовскому шоссе. Муниципалитету очень сложно финансировать ремонт разбитого покрытия, это многомиллионные суммы. Другие участки дороги — в зоне ответственности области и «Русгидро». Это тоже осложняет содержание и ремонт. Было бы правильно, если бы вся дорога была в федеральной собственности.

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Радует, что принято важнейшее решение по инициативе Володина. Эта дорога на всем протяжении (а это 36 км) в этом году будет передана на федеральный баланс. Уже получен положительный ответ из федерального Минтранса. Будет обеспечен совершенно другой, более высокий уровень качества дороги, комфорт и безопасность для жителей и транзитного транспорта. Упростятся и процедуры по ремонту и содержанию: за всю дорогу будет отвечать «Росавтодор».

Знаю, как важно это решение для балаковцев, и с каким нетерпением они его ждали. Задача областного Минтранса и муниципалитета — как можно скорей подготовить все документы, необходимые для передачи дороги на федеральный баланс, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU