Найден труп женщины в Аткарске

25 Март 2020 2020-03-25T09:06:31+03:00

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Днем 23 марта в Аткарске Саратовской области было найдено тело 39-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на трупе имелись множественные раны, а причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 34-летний муж погибшей.

Решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU