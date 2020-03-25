Найден труп женщины в Аткарске
Задержан ее муж
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Днем 23 марта в Аткарске Саратовской области было найдено тело 39-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на трупе имелись множественные раны, а причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием.
Было возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 34-летний муж погибшей.
Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU