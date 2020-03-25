В Саратове будут судить парня, проломившего голову собутыльнику
В Саратове будут судить 25-летнего парня.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его гибели.
По версии следствия, ночью 12 декабря молодой человек распивал алкоголь в компании приятелей в доме на улице Чернышевского. У него возник спор с 40-летним собутыльником, который перерос в драку. Парень не менее 10 раз ударил оппонента молотком по голове, телу и конечностям.
Раненый мужчина сумел выйти из квартиры, упал в подъезде и скончался. Его тело утром нашла соседка.
Причиной смерти стала тупая травма головы с переломом височной кости, кровоизлияние и отек головного мозга.
Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU