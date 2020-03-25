2020-03-25T06:40:27+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить парня, проломившего голову собутыльнику

Екатерина Семенова
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В Саратове будут судить 25-летнего парня.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его гибели.

По версии следствия, ночью 12 декабря молодой человек распивал алкоголь в компании приятелей в доме на улице Чернышевского. У него возник спор с 40-летним собутыльником, который перерос в драку. Парень не менее 10 раз ударил оппонента молотком по голове, телу и конечностям.

Раненый мужчина сумел выйти из квартиры, упал в подъезде и скончался. Его тело утром нашла соседка.

Причиной смерти стала тупая травма головы с переломом височной кости, кровоизлияние и отек головного мозга.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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