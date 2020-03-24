У правительства Саратовской области сбит пенсионер

24 Март 2020 2020-03-24T17:19:48+03:00

Сбит человек на улице Горького

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На улице Горького в Саратове около правительства области сбит человек.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», предварительная версия — на пожилого мужчину наехал автомобиль «Лада Ларгус».

Пострадавший шел с тростью. Ему помогли подняться прохожие и усадили на ближайшую лавочку. Вскоре пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи.

Авария произошла на переходе

В городской Госавтоинспекции уточнили, что автомобилем управлял 43-летний мужчина, а пострадавшему 64 года. Авария произошла на пешеходном переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU