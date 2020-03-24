У правительства Саратовской области сбит пенсионер
Пострадавшего госпитализировали
Сбит человек на улице Горького
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На улице Горького в Саратове около правительства области сбит человек.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», предварительная версия — на пожилого мужчину наехал автомобиль «Лада Ларгус».
Пострадавший шел с тростью. Ему помогли подняться прохожие и усадили на ближайшую лавочку. Вскоре пострадавшего госпитализировали врачи скорой помощи.
Авария произошла на переходе
В городской Госавтоинспекции уточнили, что автомобилем управлял 43-летний мужчина, а пострадавшему 64 года. Авария произошла на пешеходном переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU