2020-03-24T17:15:37+03:00
Общество

В Саратове 12 сотрудников земельного контроля устроили несколько тысяч проверок

Депутат Дмитрий Кудинов предложил их наградить
Дарья Вострикова
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Председатель комитета администрации по управлению имуществом Саратова Светлана Чеконова на заседании комиссии гордумы 24 марта ответила на вопрос депутата Виктора Маркова — незаконные ларьки на углу Московской и набережной, например, и другие в городе, что с ними сейчас делают?

Вопрос был задан по оценке работы органе муниципального земельного контроля.

Он получил ответ — понять, кого наказывать, тяжело. В ларьке сидит продавец, но с ним только заключен договор.

Направлены письма в прокуратуру, но откликов только 20%.

Дмитрий Кудинов, председатель постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсом отметил большое количество проверок — несколько тысяч. Он посочувствовал 12 сотрудникам, которые идут в места, где люди вежливо, а часто и грубо просят уйти, ходят не привязанные собаки. Кудинов предложил, что можно направлять кандидатуры на награждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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