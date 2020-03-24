В Саратове на проекты охранных зон потратят более 3 млн рублей

24 Март 2020 2020-03-24T17:10:08+03:00

Разработано и утверждено уже восемь зон

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 марта, председатель комитета по архитектуре администрации Саратова Виталий Желанов рассказал о разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия местного значения.

Уже разработаны и утверждены восемь: у доходного дома 1880 года, дома Зейферта, Шмидта, административного здания 1940-е гг на Шевченко 4, усадьбы Корнеевой, здания больницы 1927 года, школы 1954 года, здания административного Сталинского райисполкома.

По целевой программе об охране культурного наследия местного значения на 2020-2022 годы на разработку зон и государственную историко-культурную экспертизу предусмотрено более 3 млн рублей.

В 2020 году планируется утвердить четыре зоны: детский сад 1960 года на Огородной улице, 166, детсад 1937 года на улице Орджоникидзе, 18, школа №34 1939 года на проспекте Энтузиастов, 48, дом 1947 года на площади Орджоникидзе.

На разработку проектов зон охраны первых трех и государственную историко-культурную экспертизу объявлен открытый конкурс в электронной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU