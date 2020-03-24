КВС: По Песчано-Уметскому тракту проложено более 3,2 км коммуникаций

24 Март 2020 2020-03-24T17:07:33+03:00

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» продолжает производство работ по реконструкции канализационного коллектора по Песчано-Уметскому тракту диаметром 600 мм с общей протяженностью порядка 3,8 км. На сегодняшний день компанией проложено более 3,2 км современной полиэтиленовой трубы.

При производстве работ использовался метод «санации». Данный метод является наиболее экономически эффективным, так как существенно сокращаются затраты на производство вскрышных мероприятий.

В ближайшее время будет осуществлена перекладка сетей открытым способом, а также методом «прокола», где имеется дорожное покрытие. «Прокол» позволяет проложить трубопровод под землей, не разрушая асфальтовое полотно.

Используемый материал при реконструкции объекта полностью соответствует всем современным экологическим и техническим требованиям. Срок службы нового объекта составит не менее 50 лет. Реконструкция данного объекта позволит повысить надежность системы водоотведения, улучшить экологическую ситуацию в Ленинском районе Саратова, а также подключать новых потребителей к системе водоотведения.

Напомним, работы по реконструкции канализационного коллектора по Песчано-Уметскому тракту проводятся в ходе реализации инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Данный объект был построен в 1983 году и имеет износ более 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU