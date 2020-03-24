Работники библиотек Вольского района готовят проекты для участия в конкурсе Николая Панкова

24 Март 2020 2020-03-24T17:04:56+03:00

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Более двадцати городских и сельских библиотек Вольского района примут участие в конкурсе депутата Госдумы Николая Панкова «Слава, достойная памяти».

- Очень рад, что мы начинаем еще один совместный проект, направленный на то, чтобы вольчане, особенно молодежь, больше читали и тянулись к знаниям. В год 75-летия Великой Победы конкурс посвящен подвигу наших героев-земляков: ветеранов войны и тружеников тыла. Необходимо сохранить правду о Великой Отечественной войне, и мы с вами постараемся внести в это свой вклад. В каждом городе, селе, в каждой семье есть уникальные документы, фотографии, воспоминания и другие свидетельства героизма наших соотечественников. Выбрав тему, которая вас больше всего волнует, и рассказав о ней, вы поможете людям на примере реальных фактов больше узнать об истории нашего района и всей области. Память о подвиге наших отцов и дедов нужно хранить и защищать. Сейчас Государственная Дума рассматривает президентский законопроект об уголовной ответственности за вандализм. Справедливо, что спикер Вячеслав Володин предложил сделать ответственность за разрушение памятников защитникам Отечества без срока давности. Нужны строгие меры и на уровне области по отношению к тем, кто разрушил памятник на авиазаводе и другие мемориалы. Проводя наш конкурс, мы можем выявить ряд памятников в нашей области, которые необходимо защитить, — обратился к участникам конкурса Николай Панков.

Многие работники библиотек уже принимали участие в конкурсе, который депутат проводил несколько лет назад. Тогда в числе лучших оказалась библиотекарь из села Верхняя Чернавка Надежда Демянчук.

- Всегда с большим удовольствием вспоминаю поездку в Казань с другими победителями конкурса. Очень понравился и сам город, и экскурсии, и организация поездки. Это незабываемые впечатления, — рассказала Демянчук.

В этом году участники так же решительно настроены показать высокие результаты, тем более, что тема конкурса им очень близка.

- У каждой библиотеки есть свои проекты. Они рассказывают не только о подвиге и воинском долге, но и о судьбах односельчан, о семьях, в которых война оставила свой след. Эта важная тема требует серьезной работы, и мы, конечно, немного волнуемся, но сроки конкурса дают достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться и показать себя с лучшей стороны, — отметила директор Централизованной библиотечной системы Вольского района Регина Юдина.

Участники подготовят работы до конца апреля, а итоги конкурса будут подведены осенью. Победители получат ценные подарки, лучшие поедут в Волгоград, где ознакомятся с историей города-героя и обменяются опытом с коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU