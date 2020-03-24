Депутат гордумы и олимпийский призер назвал набережную Саратова убогой

24 Март 2020 2020-03-24T16:11:12+03:00

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Депутат городской думы Саратова, призер олимпийских игр в Пекине, гребец Сергей Улегин на заседании 24 марта комиссии гордумы по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам поинтересовался состоянием набережной в Саратове. Он спросил, можно ли привести в единый стиль все что на ней находится — шашлычную, велопрокаты и т. д. Как в Казани, Нижнем Новгороде, а «сейчас все убого».

- Железные шашлычные из профлиста на городской набережной — прошлый век, — подчеркнул он.

Председатель комитета по архитектуре Саратова Виталия Желанов объяснил — на 2021 год объект запланирован к реконструкции. Работа по смене вывесок идет активная. Как будет выглядеть квас-мороженая-шашлычная — «как в прошлом году почти, но единообразнее».

Разрабатывается отдельный дизайн-код для проспекта Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU