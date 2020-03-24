Саратовские предприятия начали выпускать маски и респираторы
В Саратовской области предприятия начали выпуск марлевых повязок и респираторов.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, такое решение было принято в условиях дефицита товара во время пандемии коронавируса.
Одно из них — ООО «Виринея». Фирма производит марлевые повязки в семь слоев. Предприятие полностью обеспечено материалом и способно произвести около 3 тыс. изделий в сутки.
ООО «Спинполимер» выпускает респираторы первого и второго классов защиты. Выпуск продукции начался 19 марта и первую партию в 20 тыс. единиц товара планируется выпустить уже в начале апреля. При условии обеспечения сырьем фирма сможет выпускать до 300 тыс. респираторов в месяц.
Энгельсское ООО «Премиум-Текстиль» начало производство тканевых хлопковых масок. Мощность составляет до 150 тыс. единиц в месяц.
Также готовы приступить к выпуску товаров предприятия в Аткарске, Балтае, Красноармейске, Марксе, Петровске и Хвалынске.
ИСТОЧНИК KP.RU