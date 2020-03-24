Саратовские предприятия начали выпускать маски и респираторы

24 Март 2020 2020-03-24T15:55:49+03:00

Еще ряд фирм по области рассматривают такие возможности

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области предприятия начали выпуск марлевых повязок и респираторов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, такое решение было принято в условиях дефицита товара во время пандемии коронавируса.

Одно из них — ООО «Виринея». Фирма производит марлевые повязки в семь слоев. Предприятие полностью обеспечено материалом и способно произвести около 3 тыс. изделий в сутки.

ООО «Спинполимер» выпускает респираторы первого и второго классов защиты. Выпуск продукции начался 19 марта и первую партию в 20 тыс. единиц товара планируется выпустить уже в начале апреля. При условии обеспечения сырьем фирма сможет выпускать до 300 тыс. респираторов в месяц.

Энгельсское ООО «Премиум-Текстиль» начало производство тканевых хлопковых масок. Мощность составляет до 150 тыс. единиц в месяц.

Также готовы приступить к выпуску товаров предприятия в Аткарске, Балтае, Красноармейске, Марксе, Петровске и Хвалынске.

ИСТОЧНИК KP.RU