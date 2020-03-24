2020-03-24T16:55:41+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина заплатил 66 тыс. рублей за несостоявшееся интимное свидание

А потом еще 18 тыс. рублей — за угрозы
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области мужчина лишился крупной суммы денег после знакомства с дамой легкого поведения.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, 48-летний мужчина познакомился с мошенницей на сайте.

По телефону они договорились о встрече за 2 тыс. рублей в час. Деньги были переведены, но когда мужчина приехал, оказалось, что за точный адрес придется доплатить.

- Во дворе многоэтажки телефонный разговор продолжился, и в нем собеседница с типичным русским именем повела себя как классическая Шахерезада — профессионалка разговорного жанра. Хочешь узнать конкретный адрес — плати еще 2 тыс. рублей, потом заплати еще 7,5 тыс. как страховку, что не обманешь, — рассказали в полиции.

В общей сложности мужчина отдал женщине 66 тыс. рублей, но свидание так и не состоялось — она отключила телефон.

Однако после этого ему начал названивать неизвестный гражданин, который уже угрозами заставил незадачливого кавалера заплатить еще 18 тыс. рублей.

Итого мужчина лишился 84 тыс. рублей за несостоявшуюся встречу.

В полицию он обратился только через три дня. Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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