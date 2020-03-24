2020-03-24T16:36:42+03:00
Общество

В Саратове 29% лифтов работают с истекшим сроком службы

Для замены требуется 4,5 млрд рублей
Дарья Вострикова
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В Саратовской городской думе сегодня, 24 марта, обсудили состояние лифтового хозяйства.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с докладом выступила председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Наталья Даниленко. Она рассказала, что в городе лифтами оборудованы 1 787 домов. В них 8 794 лифта.

- Средняя стоимость починки одного лифта в 2019 году составляла 1 млн 450 тыс. рублей, а в этом году — 1,6 млн рублей, — отметила Даниленко. Она также уточнила, что ряд ремонтных организаций, работающих по предоплате, срывали выполнение контрактов.

Сейчас в починке находятся 15 лифтов в 15 домах. При этом у 2 502 лифтов (29%) истек срок службы. Для их замены необходимо 4,5 млрд рублей. По областной программе капремонта на 2021–2023 годы предусмотрена замена всего 93 лифтов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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