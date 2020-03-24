2020-03-24T14:49:13+03:00
Общество

Саратовцам рекомендовали активнее пользоваться безналичными средствами на время коронавируса

Банкоматы сортируют купюры для последующей дезинфекции
Екатерина Семенова
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Банк России призвал кредитные организации соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавируса.Банк России призвал кредитные организации соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавируса.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Саратовской области могут ограничить прием и выдачу наличных денег через банкоматы.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на официальный сайт Центробанка, это должно послужить мерой профилактики распространения коронавируса.

По словам заместителя директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимира Демиденко, купюры могут сохранять на своей поверхности вирус до 4-5 дней. Для их очищения Банк России выдерживает банкноты до 14 дней и выдает их банкам уже чистыми.

Купюры, которые уходят клиентам, также должны быть выдержаны не менее 3-4 дней. Следовательно, те деньги, которые приняты в банкомат, не должны сразу передаваться.

Еще одной мерой защиты должны стать условия приема денег кассирами: в масках и одноразовых перчатках. А также регулярная дезинфекция помещения, аппаратов для пересчета банкнот, лотков, терминалов и другого оборудования.

В пояснениях ЦБ сообщается, что в подавляющем большинстве банкоматы не перемешивают поступившие деньги с выдаваемыми. Это позволяет собрать «грязные» купюры и отвести в банк на дезинфекцию.

Владимир Демиденко также призвал граждан активнее пользоваться бесконтактными способами оплаты, чтобы минимизировать общение с наличными деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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