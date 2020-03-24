2020-03-24T14:35:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Татьяна Гаранина: Работники культуры остались без праздника, 12 апреля — под вопросом

Зато есть время убраться в кабинете
Дарья Вострикова
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Татьяна ГаранинаТатьяна ГаранинаФото: Дарья Вострикова
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Все массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса официально отменены до 12 апреля включительно. Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина рассказала корреспонденту «КП-Саратов» о наиболее значимых для нее мероприятиях, которые теперь не состоятся.

- Завтра, 25 марта, день работников культуры. Вот работники культуры остались без праздника.

27 марта — день театра. Здесь наш праздник должен был соединиться с премией «Золотой Арлекин», которая прошла чуть раньше, в феврале. Мы успели, к счастью, и провели показ 23 спектаклей, которые были выдвинуты на этот фестиваль.

12 апреля — праздник большой не только для Саратовской области, но и для всей страны, здесь все пока под вопросом, — рассказала Гаранина.

В ближайшее время по словам министра, уже к следующей неделе, будет разработана программа онлайн-трансляций концертов и спектаклей из саратовских учреждений культуры.

- Работники не сидят по домам. Поверьте, нам есть чем заняться. В театрах продолжаются репетиции, потому что запланированные спектакли состоятся в любом случае, но позже.

Бумажной работы у нас тоже много, поверьте. Некоторые наконец-то смогут заняться и уборкой кабинетов и помещений, — заметила Гаранина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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