Житель Балакова сгорел у себя в квартире из-за холодильника
В Балакове Саратовской области на пожаре в доме по набережной Леонова погиб мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.
По предварительной версии, 24 марта в гости к 46-летнему мужчине пришли родственники. Однако дверь оказалась заперта. Также он не отвечал на телефонные звонки. Тогда они открыли квартиру запасными ключами и обнаружили, что в доме ранее произошел пожар.
Тело хозяина оказалось на балконе, оно было сильно обожжено.
Эксперты установили, что очаг возгорания находился на кухне, по предварительной версии, произошло короткое замыкание в холодильнике.
Причиной возгорания мог стать холодильник. Фото СУ СКР по Саратовской области
Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU