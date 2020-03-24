Житель Балакова сгорел у себя в квартире из-за холодильника

24 Март 2020 2020-03-24T17:07:07+03:00

Тело погибшего нашли на балконе. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Балакове Саратовской области на пожаре в доме по набережной Леонова погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

По предварительной версии, 24 марта в гости к 46-летнему мужчине пришли родственники. Однако дверь оказалась заперта. Также он не отвечал на телефонные звонки. Тогда они открыли квартиру запасными ключами и обнаружили, что в доме ранее произошел пожар.

Тело хозяина оказалось на балконе, оно было сильно обожжено.

Эксперты установили, что очаг возгорания находился на кухне, по предварительной версии, произошло короткое замыкание в холодильнике.

Причиной возгорания мог стать холодильник. Фото СУ СКР по Саратовской области

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU