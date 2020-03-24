2020-03-24T17:07:07+03:00
Происшествия

Житель Балакова сгорел у себя в квартире из-за холодильника

Тело нашли на балконе
Екатерина Семенова
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Тело погибшего нашли на балконе. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело погибшего нашли на балконе. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области на пожаре в доме по набережной Леонова погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

По предварительной версии, 24 марта в гости к 46-летнему мужчине пришли родственники. Однако дверь оказалась заперта. Также он не отвечал на телефонные звонки. Тогда они открыли квартиру запасными ключами и обнаружили, что в доме ранее произошел пожар.

Тело хозяина оказалось на балконе, оно было сильно обожжено.

Эксперты установили, что очаг возгорания находился на кухне, по предварительной версии, произошло короткое замыкание в холодильнике.

Причиной возгорания мог стать холодильник. Фото СУ СКР по Саратовской области

Причиной возгорания мог стать холодильник. Фото СУ СКР по Саратовской области

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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