Саратовский пенсионер купил неэффективные БАДы и попался на уловки мошенников при получении компенсации

24 Март 2020 2020-03-24T14:09:00+03:00

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Саратовский пенсионер стал жертвой мошенников, обещавших компенсацию за недействующие БАДы.

- Ранее рекламу добавок 90-летний мужчина услышал по радио. В середине декабря прошлого года он заказал их и оплатил за все 60 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в полиции.

Однако препараты оказались «пустышками», и саратовец все жалел о потраченных деньгах. В какой-то момент ему позвонила женщина и заявила, что ему положена компенсация 420 тыс. рублей за неэффективные БАДы. Якобы сейчас готовится иск, но нужно оплатить судебные издержки.

Доверчивый пенсионер перевел сначала 12 тыс. рублей, после второго звонка 42 тыс., а когда пошел в банк в третий раз, его сотрудники заподозрили неладное, ведь старик хотел снять еще 50 тыс. рублей.

Мужчину убедили обратиться в полицию. Оказалось, что сумма ущерба немаленькая — 55 тыс. рублей с учетом процента за переводы.

Правоохранители возбудили дело за мошенничество.

Полиция в очередной раз просит горожан не поддаваться на уловки мошенников и скептически относиться к заверениям о получении какой-либо неожиданной для вас выгоды, напоминая себе поговорку про то, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Также саратовцев просят рассказать об этом родным пожилого возраста, чтобы они не доверяли незнакомцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU