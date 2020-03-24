В Саратовской области за сутки пневмонией заболевают 50-70 человек

24 Март 2020 2020-03-24T13:42:58+03:00

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За минувшие сутки в Саратовской области еще порядка 55 человек заболели пневмонией.

Об этом «КП-Саратов» рассказала министр здравоохранения региона Наталья Мазина во время очередного брифинга, посвященного коронавирусу.

По словам министра, в январе этого года от пневмонии скончались 26 человек. При этом в 2019 году их было 11.

Заболеваемость составляет 50-70 человек в сутки, а всего за первые два месяца года она составила порядка 3,5 тыс. случаев.

Каждого заболевшего сейчас тестируют на коронавирус, рассказал Мазина.

ИСТОЧНИК KP.RU