В Саратовской области за сутки пневмонией заболевают 50-70 человек
Каждого тестируют на коронавирус
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За минувшие сутки в Саратовской области еще порядка 55 человек заболели пневмонией.
Об этом «КП-Саратов» рассказала министр здравоохранения региона Наталья Мазина во время очередного брифинга, посвященного коронавирусу.
По словам министра, в январе этого года от пневмонии скончались 26 человек. При этом в 2019 году их было 11.
Заболеваемость составляет 50-70 человек в сутки, а всего за первые два месяца года она составила порядка 3,5 тыс. случаев.
Каждого заболевшего сейчас тестируют на коронавирус, рассказал Мазина.
ИСТОЧНИК KP.RU