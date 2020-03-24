В Пугачеве ДПСник настойчиво отказывался от взятки

24 Март 2020 2020-03-24T13:20:57+03:00

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В Пугачеве Саратовской области мужчину поймали на мелком взяточничестве.

- Инспектор ДПС остановил водителя и начал оформлять административный протокол за то, что на передней части машины установлены световые приборы с огнями красного цвета, что является нарушением, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Однако шофер попытался «отмазаться» и всучил 1 тыс. рублей. Полицейские неоднократно предупредил водителя об ответственности за дачу взятки, но мужчина его не послушал.

Теперь в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за дачу мелкой взятки.

В ГУ МВД России по Саратовской области напоминают, что дача взятки, равно как и ее попытка, является уголовно наказуемым деянием. Максимальное наказание в соответствии с ч. 1 ст. 291 УК РФ — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового. Также для предотвращения подобных случаев в автомобилях ДПС, внутри и снаружи, стоят видеорегистраторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU