2020-03-24T13:26:35+03:00
Общество

Панков: Инициатива Володина поможет Вольскому району решать дорожные проблемы, поднятые жителями

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Инициатива председателя Государственной думы Вячеслава Володина о передаче транспортного налога муниципалитетам поможет Вольскому району решить многие проблемы жителей. Об этом говорили на встрече секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова с партийцами, местной властью и общественностью в Вольске.

По расчетам районной администрации, инициатива спикера Госдумы поможет пополнить местный бюджет на сумму около 73 млн рублей в год. Для района это немалые средства.

- Предложение Вячеслава Володина оставлять транспортный налог на местах поможет району сделать решительный шаг в развитии транспортной инфраструктуры. Именно недофинансирование — главная причина того, что качество дорог оставляет желать лучшего, особенно в селах, где бюджет крайне ограничен. Что такое 3-4 млн рублей на дороги на весь год, из которых часть приходится отдавать еще за уличное освещение? На наших встречах и в соцсетях жители часто говорят о дорожных проблемах, и теперь появится возможность эти проблемы эффективно решать. Ремонтировать дороги, строить развязки. Надо отдать должное губернатору Валерию Радаеву, он сказал, что транспортный налог в муниципалитетах будет оставаться в полном объеме — подчеркнул Николай Панков.

Глава Вольского района Виталий Матвеев подтвердил, что ситуация с внутрипоселковыми дорогами очень острая, в том числе в Верхней Чернавке, Широком Буераке и так далее.

- Нуждаются в срочном ремонте и многие дороги, ведущие в сельские поселения, например, в Колояр. Дороги в Вольске капитально не ремонтировались уже два года, осуществлялся только ямочный ремонт. Самые изношенные участки — на улицах Ленина, Саратовской, Талалихина, в поселке Северном. Мы очень надеемся на дополнительные средства, которые помогут своевременно реагировать на обращения наших жителей, — отметил Матвеев.

Николай Панков предложил депутатам фракции «Единой России» узнать мнение жителей, какие дороги нуждаются в ремонте в первую очередь. И потом вместе с ними участвовать в общественном контроле за качеством работ. А местной власти необходимо проверить, нет ли на выбранных жителями участках изношенных коммуникаций и других проблем, препятствующих ремонту.

- Учтите, время идет. Давайте отнесемся очень серьезно к разработке «дорожной» программы в районе. Надо внимательно подойти к подготовке проектно-сметной документации, чтобы с поступлением финансирования не затягивать работы. Большое значение имеет и выбор подрядчика. Задача не в том, чтобы просто залатать покрытие, а в том, чтобы обеспечить вольчанам качественные дороги по современным технологиям. Просьба к партийцам — никогда не оставаться равнодушными к нуждам людей, чем больше вы помогаете им решать проблемы, тем больше к вам доверия, — обратился к участникам встречи Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татьяна Гаранина: Работники культуры остались без праздника, 12 апреля – под вопросом
Житель Балакова сгорел у себя квартире из-за холодильника
Саратовский пенсионер купил неэффективные БАДы и попался на уловки мошенников при получении компенсации
В Саратовской области за сутки пневмонией заболевают 50-70 человек
В Пугачеве ДПСник настойчиво отказывался от взятки
Панков: Инициатива Володина поможет Вольскому району решать дорожные проблемы, поднятые жителями
В Саратове упавшая сосулька травмировала женщину
Сняты ограничения по вывозу саратовской крупы за рубеж
Татьяна Гаранина: Все кинотеатры в Саратовской области могут закрыться в ближайшие дни
Минздрав Саратовской области: Надеемся, скоро выпишем заразившуюся коронавирусом
Директором школы №103 в Саратове стала Елена Рощина
Более 20 домов в Саратове стали объектами культурного значения
Прокуратура заинтересовалась протухшим мясом на ярмарке в Екатериновке
В Саратове девять пешеходов погибли, 115 — ранено в ДТП с начала года
Из Саратовской области до апреля нельзя будет вывозить крупы за рубеж
В Марксовском районе мужчине грозит четыре года за секс с несовершеннолетней
В Общественной палате Саратовской области состоялось подписание соглашений по подготовке наблюдателей на голосовании по Конституции
Преподаватели Президентской академии будут сопровождать проектную деятельность муниципальных образований области
В Саратове ищут пожилого мужчину ростом 180 см
В Саратове безработный парень избил прохожего и отобрал барсетку
Андрей Воробьев: Важно сохранить динамику роста зарплат
Снегопад в Саратовской области не повлиял на движение пассажирских поездов
Саратовец испугался приставов и отдал долг в 300 тыс. рублей по алиментам
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах
В Саратове из-за горящего матраса погиб мужчина
Жителям Саратовской области рекомендуют звать на свадьбу всего десять гостей
В Энгельсе парень обманул девушку ради золота
В Саратове сотрудники Росгвардии задержали предполагаемую воровку элитных духов
На проект сквера на месте расселенных бараков в Елшанке потратят более 700 тыс. рублей