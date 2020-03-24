Панков: Инициатива Володина поможет Вольскому району решать дорожные проблемы, поднятые жителями

24 Март 2020 2020-03-24T13:26:35+03:00

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Инициатива председателя Государственной думы Вячеслава Володина о передаче транспортного налога муниципалитетам поможет Вольскому району решить многие проблемы жителей. Об этом говорили на встрече секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова с партийцами, местной властью и общественностью в Вольске.

По расчетам районной администрации, инициатива спикера Госдумы поможет пополнить местный бюджет на сумму около 73 млн рублей в год. Для района это немалые средства.

- Предложение Вячеслава Володина оставлять транспортный налог на местах поможет району сделать решительный шаг в развитии транспортной инфраструктуры. Именно недофинансирование — главная причина того, что качество дорог оставляет желать лучшего, особенно в селах, где бюджет крайне ограничен. Что такое 3-4 млн рублей на дороги на весь год, из которых часть приходится отдавать еще за уличное освещение? На наших встречах и в соцсетях жители часто говорят о дорожных проблемах, и теперь появится возможность эти проблемы эффективно решать. Ремонтировать дороги, строить развязки. Надо отдать должное губернатору Валерию Радаеву, он сказал, что транспортный налог в муниципалитетах будет оставаться в полном объеме — подчеркнул Николай Панков.

Глава Вольского района Виталий Матвеев подтвердил, что ситуация с внутрипоселковыми дорогами очень острая, в том числе в Верхней Чернавке, Широком Буераке и так далее.

- Нуждаются в срочном ремонте и многие дороги, ведущие в сельские поселения, например, в Колояр. Дороги в Вольске капитально не ремонтировались уже два года, осуществлялся только ямочный ремонт. Самые изношенные участки — на улицах Ленина, Саратовской, Талалихина, в поселке Северном. Мы очень надеемся на дополнительные средства, которые помогут своевременно реагировать на обращения наших жителей, — отметил Матвеев.

Николай Панков предложил депутатам фракции «Единой России» узнать мнение жителей, какие дороги нуждаются в ремонте в первую очередь. И потом вместе с ними участвовать в общественном контроле за качеством работ. А местной власти необходимо проверить, нет ли на выбранных жителями участках изношенных коммуникаций и других проблем, препятствующих ремонту.

- Учтите, время идет. Давайте отнесемся очень серьезно к разработке «дорожной» программы в районе. Надо внимательно подойти к подготовке проектно-сметной документации, чтобы с поступлением финансирования не затягивать работы. Большое значение имеет и выбор подрядчика. Задача не в том, чтобы просто залатать покрытие, а в том, чтобы обеспечить вольчанам качественные дороги по современным технологиям. Просьба к партийцам — никогда не оставаться равнодушными к нуждам людей, чем больше вы помогаете им решать проблемы, тем больше к вам доверия, — обратился к участникам встречи Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU