Минздрав Саратовской области: Надеемся, скоро выпишем заразившуюся коронавирусом
Сегодня, 24 марта, в Минздраве прошел очередной брифинг на тему «О текущей ситуации с состоянием заболеваемости на территории Саратовской области новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и мерах по профилактике данного заболевания».
Спикерами выступили министр здравоохранения Наталья Мазина и министр культуры Татьяна Гаранина.
- Ситуация в регионе без изменений, рассчитываем, что такой и сохранится. Появилась новая категория людей: или с двойным гражданством или у них тут родственники, и они приезжают из-за неблагоприятной обстановки в Италии, Испании. Наблюдаем за ними, они на самоизоляции.
Состояние пациентки, больной коронавирусом, удовлетворительное. Время прибытия в Саратов 13 марта. Надеемся, в ближайшее время сможем ее выписать, — отметила Мазина.
Напомним, единственный пока подтвержденный случай коронавируса в Саратовской области зарегистрирован у прилетевший из Италии женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU