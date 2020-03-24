Более 20 домов в Саратове стали объектами культурного значения

24 Март 2020 2020-03-24T12:37:15+03:00

Планируется включить в реестр еще шесть зданий по области

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В Саратове 21 дом включен в реестр объектов культурного наследия.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по охране объектов культурного наследия, девять из них вошли в реестр регионального значения, а 12 — муниципального.

Объекты культурного наследия регионального значения:

- «Городская: 1. Главный дом с мезонином, 1890-е гг., 2. Доходный дом, 1900-е гг., 3. Арочные ворота, 1890-е гг.» (Шевченко, 10),

- «Дом доходный Агафонова В.Я.» (Горького, 37),

- «Дом жилой с магазинами и художественной мастерской, архитекторы Ботяновский Т.Г. Аралов В.С.» (Кирова 6/8),

- «Дом доходный Красновского И.З.» (Кирова, 10),

- «Дом доходный Шнабеля А.Г.» (Кирова, 41),

- «IV городская полицейская часть» (Соколовая, 76),

- «Здание училище городского начального» (Зеленая, 38),

- «Флигель Деконских» (Советская, 65),

- «Особняк Деконской, 1890-е гг.» (Советская, 65д).

Объекты культурного наследия муниципального значения:

- «Городской особняк с торговыми лавками» (Горького, 59),

- «Дом жилой» (Вольская, 54/Киселева, 29),

- «Доходный дом Г.И. Ильина» (Дзержинского, 14),

- «Дом М.А. Носовича» (Дзержинского, 19),

- «Дом жилой» (Дзержинского, 22),

- «Дом Н.П. Безбородова» (Дзержинского, 23),

- «Доходный дом Е.Е. Тайльмана» (Дзержинского, 25),

- «Дом И.О. Фрика» (Дзержинского, 27),

- «Дом Тихонова С.Г., где жил художник Кравченко А.И. с 1914 по 1918 гг.» (Мичурина, 69),

- «Здание проектного института, 1953 г.» (Сакко и Ванцетти, 4/6а),

- «Дом жилой» (Московская, 36),

- «Городской ломбард» (Московская, 37).

В законодательном порядке утверждены особенности каждого объекта и границы территорий, где запрещено капитальное строительство.

В ближайшем времени предполагается включить в реестр региональных объектов также:

- «Вокзал железнодорожный» (Ртищево, Железнодорожная, 17а),

- «Дом жилой» (Саратов, Соборная, 31),

- «Дом жилой» (Вольск, Октябрьская, 112),

- «Мельница Борелей и Киндсфатеров» (Саратовский район, село Константиновка),

- «Маслобойный завод и мельница Скворцова» (Саратов, Астраханская, 43),

- «Шоколадная фабрика братьев И. и А. Миллер» (Саратов, Астраханская, 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU