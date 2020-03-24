Прокуратура заинтересовалась протухшим мясом на ярмарке в Екатериновке

24 Март 2020 2020-03-24T11:43:27+03:00

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В Екатериновском районе прокуратура в рамках проверки реализации пищевой продукции нашла нарушения.

- На ярмарке выходного дня в райцентре предприниматель продавал мясо. Выяснилось, что у продукции был истекший срок годности, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве Саратовской области.

Виновника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей.

После этого предприниматель перестал продавать просроченное мясо.

ИСТОЧНИК KP.RU