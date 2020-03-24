В Марксовском районе мужчине грозит четыре года за секс с несовершеннолетней

24 Март 2020 2020-03-24T11:20:00+03:00

Он признал свою вину

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В Марксовском районе Саратовской области будут судить 29-летнего мужчину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в сексе с несовершеннолетней.

По версии следствия, в октябре 2019 года мужчина вступил в половую связь с 14-летней девочкой. Это выявилось во время планового медицинского осмотра.

Свою вину гражданин признал. Дело направлено в суд, теперь злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU