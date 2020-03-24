В Марксовском районе мужчине грозит четыре года за секс с несовершеннолетней
Он признал свою вину
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В Марксовском районе Саратовской области будут судить 29-летнего мужчину.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в сексе с несовершеннолетней.
По версии следствия, в октябре 2019 года мужчина вступил в половую связь с 14-летней девочкой. Это выявилось во время планового медицинского осмотра.
Свою вину гражданин признал. Дело направлено в суд, теперь злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU