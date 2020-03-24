В Саратове безработный парень избил прохожего и отобрал барсетку
Юношу задержали
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Полиция поселка Солнечный раскрыла разбойное нападение на 65-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 марта в 20:00 у дома на улице Бардина некто избил его и отобрал барсетку с документами, банковской и кредитной картами.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 24-летний парень, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU