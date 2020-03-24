2020-03-24T11:00:39+03:00
Экономика

Андрей Воробьев: Важно сохранить динамику роста зарплат

Екатерина Семенова
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Саратовская область — в середине списка регионов ПФО с наиболее высокими зарплатами в ряде отраслей народного хозяйства.

Рейтинг доходов составило международное информационное агентство «Россия сегодня». В нем приводятся сведения по заработным платам по ряду секторов народного хозяйства. Саратовская область заняла девятое место среди 14 регионов ПФО и 54-е место среди регионов страны. Как отмечают эксперты, в области одни из самых высоких зарплат (49 тыс. рублей) получают специалисты по аудиту, праву, архитектуре, научной и технической деятельности.

- Коммерческий сектор области по итогам прошлого года, несмотря на определенные сложности, показал позитивную динамику по ряду показателей. Выросли объемы продукции, инвестиции в развитие, открылись новые направления и производственные линии. Соответственно, увеличились и зарплаты. Особенно явно эта тенденция прослеживается в таких отраслях, где востребованы специалисты узкого профиля. Например, на ряде энгельсских предприятий, занимающихся проектно-изыскательной, строительной деятельностью, по итогам прошлого года зарплата выросла на 20% и составила 67 тыс. рублей, — отмечает Воробьев.

Парламентарий напоминает, что в прошлом году при содействии председателя Государственной думы Вячеслава Володина из федерального центра было выделено 1,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников. В результате они выросли от 8 до 19% в зависимости от отрасли.

- Это позволило увеличить темпы роста данного показателя в целом по экономике. По информации Росстата, область по итогам прошлого года заняла 3-4-е место в ПФО, — напомнил Воробьев.

По словам депутата, важно сохранять и поднимать взятую планку.

- Учитывая нынешнюю ситуацию, предприятиям в ряде отраслей будет сложно удерживать прошлогодние показатели, но всегда нужно помнить, что кадры — самый ценный ресурс, и нужно делать все, чтобы сохранить и зарплаты, и соцпакет, — отмечает Воробьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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