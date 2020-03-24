2020-03-24T10:57:34+03:00
Общество

Снегопад в Саратовской области не повлиял на движение пассажирских поездов

Дарья Вострикова
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В период снегопада, с 22 по 23 марта, в Саратовском регионе ПривЖД велись непрерывные работы по очистке железнодорожных путей от снега. В этом процессе были задействованы 16 единиц специализированной техники, которые очистили 843 км пути и вывезли более 5 тыс. кубометров снега. Благодаря предпринятым мерам сложные метеоусловия не повлияли на движение пассажирских поездов.

В период ограничения движения по некоторым автомобильным трассам в Саратовской области, все пригородные поезда продолжали курсировать по расписанию. Из-за автомобильных пробок, образовавшихся в областном центре, многие пассажиры пересели на железнодорожный транспорт, являющийся наиболее надежным средством передвижения.

Для дополнительной безопасности пассажиров в поездах производится регулярная дезинфекция, увеличена кратность проведения уборок с применением спецсредств.

Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов в Саратовской области и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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