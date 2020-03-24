Саратовец испугался приставов и отдал долг в 300 тыс. рублей по алиментам
Мужчина уклонялся от своих обязанностей
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Судебные приставы Кировского района Саратова добились от местного жителя уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, долг мужчины составил 300 тыс. рублей.
По нотариальному соглашению он должен был давать деньги супруге в пользу ребенка, но уклонялся.
После вызова на прием к приставу и разъяснения последствий такого поведения через несколько дней гражданин погасил долг.
ИСТОЧНИК KP.RU