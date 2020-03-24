Саратовец испугался приставов и отдал долг в 300 тыс. рублей по алиментам

24 Март 2020 2020-03-24T10:52:04+03:00

Мужчина уклонялся от своих обязанностей

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Судебные приставы Кировского района Саратова добились от местного жителя уплаты алиментов на несовершеннолетнего сына.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, долг мужчины составил 300 тыс. рублей.

По нотариальному соглашению он должен был давать деньги супруге в пользу ребенка, но уклонялся.

После вызова на прием к приставу и разъяснения последствий такого поведения через несколько дней гражданин погасил долг.

ИСТОЧНИК KP.RU