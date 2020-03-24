Жителям Саратовской области рекомендуют звать на свадьбу всего десять гостей

24 Март 2020 2020-03-24T10:06:35+03:00

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В рамках профилактики распространения ОРВИ и коронавируса отделы ЗАГС Саратовской области вводит ограничение на посещение.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления по делам ЗАГС, саратовцам рекомендуют не приглашать на регистрацию брака много людей. Оптимальное количество гостей — до десяти человек.

- В целях профилактики просим молодоженов, их родственников и гостей при появлении симптомов заболевания воздержаться от посещений отделов ЗАГС, в том числе во время проведения торжественных церемоний, — подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС правительства области Юлия Пономарева.

Чтобы перенести регистрацию брака, нужно обратиться в отдел ЗАГС, куда подавалось заявление.

Также в ЗАГСах стали больше убираться с помощью дезинфицирующих средств.

Подать документы и заявления можно дистанционно через Госуслуги. При подаче заявления через единый портал «Госуслуги» после оплаты госпошлины необходимо вернуться на страницу заявления, чтобы отправить его в отдел ЗАГС. После подачи заявления о государственной регистрации заключения брака через Единый портал государственных и муниципальных услуг следует предварительно до регистрации заключения брака обратиться в территориальный отдел ЗАГС для проверки поступления заявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU