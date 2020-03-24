В Энгельсе парень обманул девушку ради золота
Гражданин забрал украшения
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 18-летней жительницы села Степное.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 23 февраля неизвестный обманом забрал у нее золото.
В полицию об этом сообщила ее старшая 29-летняя сестра.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний рецидивист, который рассказал, что сдал украшения в ломбард на улице Ломоносова.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU