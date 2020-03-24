2020-03-24T10:04:59+03:00
Происшествия

В Энгельсе парень обманул девушку ради золота

Гражданин забрал украшения
Дарья Вострикова
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 18-летней жительницы села Степное.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 23 февраля неизвестный обманом забрал у нее золото.

В полицию об этом сообщила ее старшая 29-летняя сестра.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний рецидивист, который рассказал, что сдал украшения в ломбард на улице Ломоносова.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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