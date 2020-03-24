В Саратове сотрудники Росгвардии задержали предполагаемую воровку элитных духов

24 Март 2020 2020-03-24T10:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 23 марта, на проспекте Энтузиастов, 58 в Саратове сотрудники Росгвардии задержали 25-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданка унесла из магазина несколько флаконов туалетной воды и уехала на отечественном авто, припаркованном рядом с торговой точкой.

Женщину на машине задержали, в салоне обнаружили похищенный товар.

Выяснилось, что гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Ее передали сотрудникам полиции, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU