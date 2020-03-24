2020-03-24T10:40:36+03:00
Происшествия

В Саратове сотрудники Росгвардии задержали предполагаемую воровку элитных духов

Гражданка унесла несколько флаконов
Дарья Вострикова
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Вчера, 23 марта, на проспекте Энтузиастов, 58 в Саратове сотрудники Росгвардии задержали 25-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданка унесла из магазина несколько флаконов туалетной воды и уехала на отечественном авто, припаркованном рядом с торговой точкой.

Женщину на машине задержали, в салоне обнаружили похищенный товар.

Выяснилось, что гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Ее передали сотрудникам полиции, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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