В Саратове сотрудники Росгвардии задержали предполагаемую воровку элитных духов
Гражданка унесла несколько флаконов
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Вчера, 23 марта, на проспекте Энтузиастов, 58 в Саратове сотрудники Росгвардии задержали 25-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, гражданка унесла из магазина несколько флаконов туалетной воды и уехала на отечественном авто, припаркованном рядом с торговой точкой.
Женщину на машине задержали, в салоне обнаружили похищенный товар.
Выяснилось, что гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи.
Ее передали сотрудникам полиции, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU