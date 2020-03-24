На проект сквера на месте расселенных бараков в Елшанке потратят более 700 тыс. рублей
Заявки принимаются до конца марта
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Вчера, 23 марта, в системе Госзакупок появился аукцион от комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова на проектно-сметную документацию по скверу в Елшанке.
Речь идет об объекте, который расположится по улицам Клубная, Камская и Учительская в Ленинском районе Саратова.
За работы готовы отдать 703 333 рубля.
Заявки можно подавать до 31 марта, аукцион состоится 1 апреля.
Проект нужно сделать в течение 45 дней после заключения контракта.
ИСТОЧНИК KP.RU