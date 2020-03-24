На проект сквера на месте расселенных бараков в Елшанке потратят более 700 тыс. рублей

24 Март 2020 2020-03-24T09:53:03+03:00

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Вчера, 23 марта, в системе Госзакупок появился аукцион от комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова на проектно-сметную документацию по скверу в Елшанке.

Речь идет об объекте, который расположится по улицам Клубная, Камская и Учительская в Ленинском районе Саратова.

За работы готовы отдать 703 333 рубля.

Заявки можно подавать до 31 марта, аукцион состоится 1 апреля.

Проект нужно сделать в течение 45 дней после заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU