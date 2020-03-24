2020-03-24T10:14:33+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе 16-летняя девушка обворовывала парней

Во время задержания при ней нашли крупную партию наркотиков
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области 17-летнюю девушку обвинили в кражах и покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что ночью 11 ноября девушка, которой в тот момент было 16 лет, похитила из квартиры парня в поселке Приволжский телефон за 25 тыс. рублей.

Утром 24 декабря она еще из одной квартиры украла телефон за 10 тыс. рублей.

После этого юная злоумышленница скрылась от следствия и была объявлена в розыск.

16 марта ее удалось задержать. Девушку доставили в полицию и провели личный досмотр. При ней было найдено 15 свертков с синтетическим наркотиком, которые она намеревалась распространить.

Свою вину девушка признала полностью и была отправлена под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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