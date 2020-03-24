В Энгельсском районе 16-летняя девушка обворовывала парней
В Энгельсе Саратовской области 17-летнюю девушку обвинили в кражах и покушении на сбыт наркотиков.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении нее возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что ночью 11 ноября девушка, которой в тот момент было 16 лет, похитила из квартиры парня в поселке Приволжский телефон за 25 тыс. рублей.
Утром 24 декабря она еще из одной квартиры украла телефон за 10 тыс. рублей.
После этого юная злоумышленница скрылась от следствия и была объявлена в розыск.
16 марта ее удалось задержать. Девушку доставили в полицию и провели личный досмотр. При ней было найдено 15 свертков с синтетическим наркотиком, которые она намеревалась распространить.
Свою вину девушка признала полностью и была отправлена под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU