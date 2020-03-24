Проверки общеобразовательных организаций в Саратовской области отложены до мая
Есть исключения
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В Саратовской области проверки общеобразовательных организаций отложены до мая
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это не касается внеплановых мероприятий, основания для которых — причинение вреда жизни и здоровью, а также в связи с выдачей лицензии.
Рособрнадзор рекомендует организациям и предпринимателям не представлять заявления на получение и переоформление лицензий и свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности, поскольку в связи с ними проводятся выездные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU