Проверки общеобразовательных организаций в Саратовской области отложены до мая

24 Март 2020 2020-03-24T10:24:55+03:00

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В Саратовской области проверки общеобразовательных организаций отложены до мая

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, это не касается внеплановых мероприятий, основания для которых — причинение вреда жизни и здоровью, а также в связи с выдачей лицензии.

Рособрнадзор рекомендует организациям и предпринимателям не представлять заявления на получение и переоформление лицензий и свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности, поскольку в связи с ними проводятся выездные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU