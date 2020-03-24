2020-03-24T09:28:47+03:00
Общество

Ушел из жизни бывший редактор романовской газеты «Восход» Петр Шамин

Он работал в издании 39 лет
Екатерина Семенова
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Петр ШаминПетр Шамин
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Скончался бывший редактор газеты «Восход» Романовского района Петр Шамин.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, он умер 23 марта.

Шамин проработал в районной газете 39 лет, долгое время возглавляя ее.

- Коллеги знали его как человека очень ответственного и основательного, из «старой комсомольской гвардии», который знал цену слову, честно работал, отдавая себя любимому делу. Как журналиста его темы всегда были социально острые, несколько лет входил в состав Общественного совета при ОВД. Награжден Почетными грамотами отдела внутренних дел, — пишет Мининформ.

Ведомство выразило искреннее соболезнование родным и близким Петра Шамина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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