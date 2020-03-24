Ушел из жизни бывший редактор романовской газеты «Восход» Петр Шамин
Скончался бывший редактор газеты «Восход» Романовского района Петр Шамин.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, он умер 23 марта.
Шамин проработал в районной газете 39 лет, долгое время возглавляя ее.
- Коллеги знали его как человека очень ответственного и основательного, из «старой комсомольской гвардии», который знал цену слову, честно работал, отдавая себя любимому делу. Как журналиста его темы всегда были социально острые, несколько лет входил в состав Общественного совета при ОВД. Награжден Почетными грамотами отдела внутренних дел, — пишет Мининформ.
Ведомство выразило искреннее соболезнование родным и близким Петра Шамина.
ИСТОЧНИК KP.RU