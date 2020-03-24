2020-03-24T09:27:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Саратовские волонтеры принесли на дом пенсионеру продукты и лекарства

Он остался благодарен добровольцам
Ольга Симонова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото Саратовского отделения «Молодой Гвардии»Фото Саратовского отделения «Молодой Гвардии»
Изменить размер текста:

Саратовские волонтеры помогают пенсионерам в связи с угрозой распространения коронавируса. Добровольцы приносят пожилым еду и лекарства на дом.

Попросить о помощи можно, позвонив в колл-центр, который организовали Саратовское отделение «Единой России» и «Молодая Гвардия». Именно так и поступил один из саратовцев.

Фото Саратовского отделения «Молодой Гвардии»

Фото Саратовского отделения «Молодой Гвардии»

- Обратился пенсионер. Пожаловался на плохое самочувствие, родные у него были далеко, попросил помощи в приобретении продуктов и лекарств, — рассказал «Комсомолке» руководитель местных МГЕРовцев Андрей Капитонов.

В скором времени волонтеры прибыли к мужчине со всем необходимым, он остался благодарен добровольцам.

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Саратовской области до апреля нельзя будет экспортировать крупы
В Марксовском районе мужчине грозит четыре года за секс с несовершеннолетней
В Общественной палате Саратовской области состоялось подписание соглашений по подготовке наблюдателей на голосовании по Конституции
Преподаватели Президентской академии будут сопровождать проектную деятельность муниципальных образований области
В Саратове ищут пожилого мужчину ростом 180 см
В Саратове безработный парень избил прохожего и отобрал барсетку
Андрей Воробьев: Важно сохранить динамику роста зарплат
Снегопад в Саратовской области не повлиял на движение пассажирских поездов
Саратовец испугался приставов и отдал долг в 300 тыс. рублей по алиментам
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах
В Саратове из-за горящего матраса погиб мужчина
Жителям Саратовской области рекомендуют звать на свадьбу всего десять гостей
В Энгельсе парень обманул девушку ради золота
В Саратове сотрудники Росгвардии задержали предполагаемую воровку элитных духов
На проект сквера на месте расселенных бараков в Елшанке потратят более 700 тыс. рублей