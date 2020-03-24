Саратовские волонтеры принесли на дом пенсионеру продукты и лекарства
Саратовские волонтеры помогают пенсионерам в связи с угрозой распространения коронавируса. Добровольцы приносят пожилым еду и лекарства на дом.
Попросить о помощи можно, позвонив в колл-центр, который организовали Саратовское отделение «Единой России» и «Молодая Гвардия». Именно так и поступил один из саратовцев.
Фото Саратовского отделения «Молодой Гвардии»
- Обратился пенсионер. Пожаловался на плохое самочувствие, родные у него были далеко, попросил помощи в приобретении продуктов и лекарств, — рассказал «Комсомолке» руководитель местных МГЕРовцев Андрей Капитонов.
В скором времени волонтеры прибыли к мужчине со всем необходимым, он остался благодарен добровольцам.
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями
ИСТОЧНИК KP.RU