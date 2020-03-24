Саратовские волонтеры принесли на дом пенсионеру продукты и лекарства

24 Март 2020 2020-03-24T09:27:25+03:00

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Саратовские волонтеры помогают пенсионерам в связи с угрозой распространения коронавируса. Добровольцы приносят пожилым еду и лекарства на дом.

Попросить о помощи можно, позвонив в колл-центр, который организовали Саратовское отделение «Единой России» и «Молодая Гвардия». Именно так и поступил один из саратовцев.

Фото Саратовского отделения «Молодой Гвардии»

- Обратился пенсионер. Пожаловался на плохое самочувствие, родные у него были далеко, попросил помощи в приобретении продуктов и лекарств, — рассказал «Комсомолке» руководитель местных МГЕРовцев Андрей Капитонов.

В скором времени волонтеры прибыли к мужчине со всем необходимым, он остался благодарен добровольцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU