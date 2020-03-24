Сегодня в Саратовской области прозвучат сирены
Проверка системы оповещения продлится час
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Сегодня, 24 марта, с 15:00 до 16:00 в Саратовской области пройдет техническая проверка системы оповещения.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области, включат сирены для передачи сигнала «Внимание всем!».
После их выключения по радио и телевидению прозвучат сообщения о проведении комплексной технической проверки.
Жителей региона просят соблюдать спокойствие.
ИСТОЧНИК KP.RU