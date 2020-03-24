Сегодня в Саратовской области прозвучат сирены

24 Март 2020 2020-03-24T08:51:45+03:00

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Сегодня, 24 марта, с 15:00 до 16:00 в Саратовской области пройдет техническая проверка системы оповещения.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области, включат сирены для передачи сигнала «Внимание всем!».

После их выключения по радио и телевидению прозвучат сообщения о проведении комплексной технической проверки.

Жителей региона просят соблюдать спокойствие.

ИСТОЧНИК KP.RU