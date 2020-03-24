Ветеран Курской битвы рассказал о войне депутату облдумы Андрею Воробьеву

24 Март 2020 2020-03-24T09:24:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Чуть больше месяца осталось до празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая вся страна отметит дату «со слезами на глазах». Свидетели тех страшных событий и ныне живут с нами. В канун памятной даты депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил ветерана ВОВ Николая Зарькова. Во время встречи тот рассказал о своем боевом пути.

Родом из Саратовской области. В 30-е годы семья переехала в село Красный Яр. Успел закончить веттехникум. Повестка пришла 25 августа на призывной пункт в Советский район, потом — станция Нахой, откуда военными эшелонами до станции Линза Пензенской области, где формировалась маршевая рота для фронта. В числе добровольцев новобранца Николая направили в Ульяновск в военное училище, где в короткий срок он освоил азы пехоты. После приказа направили на Курско-Белгородскую дугу, где и началась боевая фронтовая жизнь солдата. В апреле 1943 года после первого ранения и лечения в медсанбате был зачислен пулеметчиком в 295-й полк 81-й гвардейской дивизии. В июне 1943 года немцы организовали мощное наступление на Курской дуге. В этих боях Николай Евдокимович Зарьков получил многочисленные ранения.

- Три осколка в руке, ноге, в теле. Под снайперским и минометным огнем я получил тяжелейшее ранение, «заряженный» 21 осколком. В госпитале хирурги провели операции по их удалению. Повезло, что осколок не дошел до сердца. Было страшно. Такой ценой досталась Победа, — вспоминает ветеран.

.

После окончания Моршанского военного училища в 1945 году в звании младшего лейтенанта, командира минометного взвода был направлен в группу советских войск в Германию. После демобилизации в сентябре 1946 года началась для него мирная жизнь в нашем городе. 38 лет Николай Евдокимович отработал в Энгельсском отделении «Зооветснаба», где начинал заведующим складом, а потом руководителем.

В канун Дня Победы, 5 мая, Николаю Евдокимовичу Зарькову исполняется 96 лет. Депутат поздравил ветерана с наступающим днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Мы в неоплатном долгу перед ветеранами! Тот героизм, мужество и самопожертвование во имя Великой Победы для нас лучший пример в служении Отечеству. Память об истории ВОВ нужно свято чтить, хранить и передавать из поколения в поколение, — сказал депутат.

В завершении встречи Андрей Воробьев вручил ветерану подарки и предложил всестороннюю помощь в решении различных вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU