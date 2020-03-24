Коронавирус в Саратовской области, новости на 24 марта 2020 года: от осмотра врачей отказались 39 человек
Обследовано 1 883 жителя региона
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Сегодня, 24 марта, в канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» рассказали о работе в отношении 3,5 тыс. жителей региона, которые ранее пересекали границу РФ, по данным ГУВД.
Врачи осмотрели 1 883 человека, выдали 200 листов нетрудоспособности. На момент выхода медработника дома не было 418 граждан, по указанному адресу не проживал 1 201 человек.
Отказались от осмотра 39 жителей региона.
Под наблюдением находятся 1 883 человека, сняли — 269 граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU