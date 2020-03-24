В Энгельсском районе ВАЗ влетел в заносе в «Ладу»
Мужчина потерял управление
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Вчера, 23 марта, в 20:20 на 436-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград в Энгельсском районе, 48-летний водитель ВАЗ-21074 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина потерял управление и влетел в заносе в Lada Vesta, который ехал навстречу.
Вторую машину вел 36-летний гражданин.
В результате аварии 13-летнюю пассажирку ВАЗа осмотрели врачи и отпустили, ей назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU