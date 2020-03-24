В Энгельсском районе ВАЗ влетел в заносе в «Ладу»

24 Март 2020 2020-03-24T09:11:22+03:00

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Вчера, 23 марта, в 20:20 на 436-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград в Энгельсском районе, 48-летний водитель ВАЗ-21074 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина потерял управление и влетел в заносе в Lada Vesta, который ехал навстречу.

Вторую машину вел 36-летний гражданин.

В результате аварии 13-летнюю пассажирку ВАЗа осмотрели врачи и отпустили, ей назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU