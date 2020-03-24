Панков рассказал о предстоящих на региональной неделе встречах с жителями

24 Март 2020 2020-03-24T09:04:37+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» проанонсировал поездку в избирательный округ на региональной неделе.

Он рассказал, что планирует посетить Вольский, Балаковский, Пугачевский и Краснопартизанский районы.

- Зима вернулась ненадолго в нашу область. Утренний морозец бодрит. Не знаю уж кому в радость, а кому и нет. Но она скоро закончится. Еду в округ, встречи запланированы в четырех районах. С вольчанами, балаковцами, пугачевцами обсудим, как поможет улучшить качество местных дорог инициатива Володина оставлять транспортный налог муниципалитетам. В селах Краснопартизанского района посмотрим с жителями, как идет ремонт ДК и работают центры образования «Точка роста». Очень важно создать на селе хорошие условия для образования и полезного досуга. Президент страны заботится об этом. И через национальные проекты создает условия и в наших районах.

С нетерпением жду встречи с моими замечательными работниками библиотек. В этом году наш конкурс посвящен героям-землякам, тема сложная, но очень интересная для читателей всех поколений. Встретимся и с руководителями районных предприятий. Планы обширные, и настроение бодрое. Всем хорошей рабочей недели, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU