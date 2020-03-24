2020-03-24T09:00:43+03:00
Происшествия

В Саратове таксист поехал за клиентом и лишился более 64 тыс. рублей

Деньги у него сняли при оплате
Дарья Вострикова
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Таксист обратился в отдел полиции Фрунзенского района Саратова с заявлением о мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД России, мужчина поехал за клиентом в гостиницу, ему позвонил якобы сотрудник отеля, пообещал 1,2 тыс. рублей за подвоз клиента.

Было сказано, что у заказчика иностранная валюта, поэтому оплата пройдет по карте, нужно только сказать номер ее и код из СМС-сообщения.

После выполнения этих требований у мужчины пропало более 1 тыс. рублей. Незнакомец убедил его, что это проверка и деньги вернут обратно, однако списания не прекратились. Общая сумма ущерба превысила отметку в 64 тыс. рублей. Гражданин обратился в банк и заблокировал платежное средство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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