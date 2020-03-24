24 Март 2020 2020-03-24T08:56:25+03:00

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Сегодня, 24 марта, главврач клинического центра комбустиологии Саратовской области Николай Островский отмечает 66-летие. Он является доктором медицинских наук, профессором кафедры оперативной хирургии СГМУ, руководителем отдела клеточной инженерии ОНИ наноструктур и биосистем СГУ.

В 1977 с отличием закончил Саратовский медицинский институт, с 1989 года — доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии института, которой он заведовал с 1994 по 2005.

С 1997 по 2002 был проректором по научно-исследовательской работе медицинского университета.

В июне 2003 Николай Островский назначен главврачом Областного клинического центра комбустиологии.

В 2016 избран депутатом в городскую думу, является председателем постоянной комиссии по вопросам социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU