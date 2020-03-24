Николай Островский отмечает 66-летие
Сегодня, 24 марта, главврач клинического центра комбустиологии Саратовской области Николай Островский отмечает 66-летие. Он является доктором медицинских наук, профессором кафедры оперативной хирургии СГМУ, руководителем отдела клеточной инженерии ОНИ наноструктур и биосистем СГУ.
В 1977 с отличием закончил Саратовский медицинский институт, с 1989 года — доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии института, которой он заведовал с 1994 по 2005.
С 1997 по 2002 был проректором по научно-исследовательской работе медицинского университета.
В июне 2003 Николай Островский назначен главврачом Областного клинического центра комбустиологии.
В 2016 избран депутатом в городскую думу, является председателем постоянной комиссии по вопросам социальной сферы.
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